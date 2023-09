Des LEGO en braille pour aider les enfants malvoyants à apprendre à lire

La compagnie Danoise a collaboré avec différentes organisations qui travaillent auprès de ces enfants afin de créer, tester et développer ces kits. Depuis 2020, elle les fournit gratuitement à certaines organisations et écoles pour enfants malvoyants. Les éducateurs et les familles ont confirmé l’impact positif sur le développement des enfants et leur apprentissage. Aujourd’hui, ils sont disponibles pour le grand public afin que le plus grand nombre puisse découvrir cette écriture et partager des moments conviviaux avec toutes ces personnes qui l’utilisent au quotidien. Il existe deux versions l’une en français et l’autre en anglais, d’autres langues seront bientôt disponibles.

Pourquoi créer ce genre de jeu éducatif ? Il existe de nombreuses applications qui permettent de dicter ou lire un texte. Mais le braille reste essentiel dans l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes, car il leur permet de lire, d’écrire, d’apprendre l’orthographe et leur donne accès à l’information. C’est un moyen d’alphabétisation, mais c’est aussi une porte vers l’autonomie et l’inclusion.