À partir d'avril, seuls 9 centres de vaccination resteront ouverts en Wallonie : voici lesquels

Ces centres continueront à fonctionner sans prise de rendez-vous, bien que celle-ci demeure possible via le numéro d'appel gratuit 0800/45 019 ou via le site internet www.jemevaccine.be qui renseigne également les nouvelles adresses et horaires. Ils seront ouverts un jour de semaine et le samedi à partir du vendredi 1er avril, précise mercredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

À partir du mois d'avril, tous ces centres seront également en mesure d'administrer les deux doses du vaccin Novavax, qui utilise la technologie des protéines recombinantes, aux citoyens qui le souhaitent. Cette vaccination sera uniquement possible sur rendez-vous via le numéro d'appel 04/229.17.20.

À l'heure actuelle, 79% des Wallons éligibles à recevoir la dose booster l'ont reçue ou ont pris rendez-vous pour la recevoir.