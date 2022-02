Dès le 18 février, fini le test Covid obligatoire pour les voyageurs entrant en Belgique qui ont un certificat Covid

La Conférence Interministérielle de la Santé, qui réunit l’ensemble des ministres en charge de cette compétence, a adapté les règles de testing pour les voyages.

Un assouplissement vient d’être décidé : toute personne qui entre en Belgique, qu’elle soit résidente belge ou non et qui dispose d’un certificat covid digital, ne sera plus obligée de faire un test, ni au jour 1, ni au jour 7. Elle ne devra plus non plus faire de quarantaine. Pour rappel, ce certificat Covid peut contenir un certificat de vaccination valide ou un certificat de test ou de guérison récent. Cette règle sera d’application à partir du 18 février.

Cette exemption n’est pas valable pour une personne résidant en Belgique mais qui ne dispose pas d’un tel certificat : elle devra quand même faire un test PCR ou un test rapide antigénique le jour 1 de son arrivée.

Attention : pour les personnes provenant de pays ou régions avec une circulation d’un nouveau variant préoccupant, les règles strictes en matière de testing et de quarantaine restent inchangées.