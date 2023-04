Des lapins de Pâques à l’ecstasy interceptés à l’aéroport de Zaventem

C’est Pol Meuleneire, un vétéran des douanes, qui a découvert le pot aux roses. Il a pressé son scanner portable – un spectroscope Raman, qui peut identifier les substances par leur empreinte chimique – contre la base d’un lapin couleur chocolat. L’écran a clignoté indiquant : "Attention, MDMA".

Plusieurs autres produits illicites ont été découverts la semaine dernière. Une boîte de repas de la marque "Peppa Pig" semblait normale à première vue, mais son emballage était trop lourd pour n’être que du carton et du plastique. Il était fourré de kétamine, un anesthésique utilisé comme drogue récréative.

Cette substance est l’une des exportations illégales les plus souvent découvertes au centre postal de l’aéroport. "En 2022, nous avons saisi près de six tonnes de drogues à l’aéroport", indique Florence Angelici. La kétamine, la MDMA et la méthamphétamine sont dissimulées dans des objets du quotidien ou dans des pots étiquetés comme suppléments vitaminés puis expédiés depuis des bureaux de poste ordinaires.