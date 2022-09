Des langes lavables dans toutes les crèches publiques de la Ville de Bruxelles

Des langes lavables et réutilisables pour les bambins dans toutes les crèches publiques de la Ville de Bruxelles. C’est la volonté des autorités locales. Un projet pilote est en cours depuis décembre 2020 dans deux crèches sur les 40 milieux d’accueil que compte la Ville. Un test qui a donné satisfaction.

Objectif du projet : réduire considérablement les déchets. Chaque année, l’ensemble des crèches qui accueillent jusqu’à 1700 enfants produisent plus d’1,2 million de langes. Chaque jour, six sacs-poubelles et demi de langes usagés sont évacués. Sur l’année, cela représente 242 tonnes envoyées à l’incinérateur.

Les langes jetables : un problème important et préoccupant

"Face aux enjeux climatiques et environnementaux que tout le monde perçoit, nous avons décidé, depuis 2018, de faire de nos crèches des éco-crèches", explique Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Petite Enfance. "Un des points centraux dans les crèches, ce sont les langes qui sont un poste de production de déchets gigantesque. C’est un problème important et préoccupant. Nous avons déjà fait en sorte que l’ensemble des langes utilisés dans nos milieux d’accueil soient des langes écologiques. Mais nous avons souhaité aller un pas plus loin. Il y a deux ans, nous avons lancé un projet pilote d’utilisation de langes réutilisables dans nos deux premières éco-crèches situées à Laeken (NDLR : Régine Orfinger et Wangari Maathai à Laeken). Cette expérience s’est révélée concluante, tant et si bien que nous souhaitons désormais l’élargir à l’ensemble de nos crèches."

Un premier marché public passera ce lundi au conseil communal (d’un montant de 168.000 euros) dans l’idée de passer aux langes réutilisables dans dix crèches en 2023, 20 en 2024, 30 en 2025 et enfin 40 en 2026.