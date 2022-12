Des kinés à la ferme pour tenter de réduire la pénibilité du travail

Entre la pénibilité des horaires et les contraintes physiques, travailler dans une exploitation fermière n’est pas de tout repos. Afin de réduire l’impact physique du métier, des étudiants en kinésithérapie de l’HELHa ont tenté d’apporter des solutions dans une ferme de Gerpinnes.

Avec le lait de ses vaches, Anne-Sophie y produit des yaourts, des glaces et des fromages. Elle répète ces mêmes gestes quotidiennement et, avec le temps, elle a adapté sa façon de travailler. Mais tout n’est pas parfait. " Quand Anne-Sophie a rempli son pot de yaourt, on constate que le bras de levier est assez important ", constate Jocelyn, un des étudiants, à Télésambre. " On lui a donc conseillé de rapprocher les pots et d’utiliser des plus petits contenants pour diminuer le poids qu’elle a sur les bras. "

Si ces gestes répétitifs sont étudiants dans l’industrie agroalimentaire, Fabien Buisseret, chercheur et enseignant à la HELHa, déplore le fait que les agriculteurs ne sont pas assez informés. " Il y a tout un savoir ergonomique qui est connu dans l’aménagement des postes, des chaînes de production et de la posture des travailleurs. Mais l’agriculteur ne connaît pas cela […]. Donc on transpose ce que l’on sait, dans le domaine de l’ergonomie, dans leur pratique professionnelle pour essayer d’aménager et d’optimiser leur poste de production ".

>> Le reportage de Télésambre : " Je veux voir ce que je peux moi-même mettre en place "