Des "Kdolls" de toutes les couleurs dans les rues du centre de Marche-en-Famenne

Depuis ce week-end et pour le septième été consécutif, dans le centre de Marche-en-Famenne, on en voit de toutes les couleurs grâce aux "Kdolls", des poupées de différentes tailles et décorées par des artistes. Derrière les "Kdolls", il y a le Kiwanis et une action dans les hôpitaux qui remonte à plus de 25 ans avec des poupées en chiffon pour les enfants qui vont se faire opérer...

Les "Kdolls" sont nées dans le prolongement, et, avec, un même objectif, récolter des fonds pour les œuvres sociales du Kiwanis. Des artistes décorent les poupées et ne sont pas rétribués et leurs œuvres sont vendues après exposition.

Et Marche-en-Famenne va donc vivre un septième été très coloré. 33 grandes poupées garnissent l’allée centrale "cyclopédestre" du boulevard urbain et il y en a six nouvelles dont celle décorée par la Marchoise Rose Condratif. Mais on retrouve également les petites et moyennes poupées dans les commerces du centre-ville marchois. Et il est un endroit, où l’on peut voir des "Kdolls" toute l’année, c’est à la Kalerie, rue du Commerce. "C’est une galerie d’art qui n’accueille que des artistes qui ont déjà au moins décoré une poupée", explique Christian Massard, le Président de l'asbl "Kdolls" Marche.

Chaque mois, un artiste différent est mis à l’honneur et en ce mois de juin, c’est Kathy Philippe et ses peintures, elles aussi très colorées. Quant aux "Kdolls", elles animent le centre de Marche jusqu’au 6 septembre.