Des journées portes ouvertes à la ferme ces 1 et 2 juillet : "une manière de sensibiliser les gens"

Ces 1 et 2 juillet, 53 fermes en Wallonie ouvrent leurs portes au public. L’objectif ? Aller à la rencontre d’un métier souvent méconnu.

Vous vous demandez souvent d’où viennent les produits de vos assiettes et comment fonctionne une ferme ? En Belgique, l’agriculture en Wallonie couvre 740.623 hectares et compte 12.728 exploitations.

Les Journées Fermes Ouvertes de ces 1 et 2 juillet, ce sera l’occasion de pousser la porte d’exploitations agricoles près de chez vous. Mais aussi d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour nous fournir une alimentation équilibrée.

"Il y a beaucoup de raisons d’y participer", nous explique Nicolas Braibant, chef d’exploitation à la ferme des Noyers de Corroy-le-Grand. "On essaye de cultiver la communication entre un monde qui est souvent déconnecté de son alimentation. L’agriculture, c’est nourrir le monde. On veut intéresser les gens à ce métier."

Ce sera la 26e édition qui mettra à l’honneur les producteurs et éleveurs wallons. Cette année, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de fermes qui ouvrent leurs portes aux citoyens et consommateurs afin d’en découvrir l’envers du décor.

"On fera visiter la ferme, mais il y aura aussi une visite un peu différente, sous forme d’un jeu de piste. On montrera aussi tout ce qui a attrait à notre boucherie à la ferme et une activité avec des tracteurs", rajoute Nicolas.

Ces deux jours permettent de découvrir le travail quotidien réalisé dans nos exploitations wallonnes. L’occasion aussi de s’approcher au plus près de la réalité du terrain de manière ludique et pédagogique. Mais aussi de découvrir comment nos agriculteurs travaillent.

"Tout seul, on ne va pas très loin. C’est donc important de faire comprendre aux gens le métier. Et le meilleur exemple, c’est de montrer qu’on fait bien les choses. C’est la meilleure communication", conclut le fermier.

>>Retrouvez la carte des 53 fermes qui participent à l’événement.