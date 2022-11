Під час заворушень у центрі Брюсселя в неділю ввечері напали на журналістів | Des journalistes agressés lors des émeutes dans le centre de Bruxelles dimanche soir

Des émeutes ont éclaté dans le centre de Bruxelles, dimanche en fin d'après-midi, après la victoire du Maroc contre la Belgique dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar. Une centaine de policiers, munis de canons à eau, ont dû intervenir contre des supporters qui ont détruit du mobilier urbain et ont lancé des projectiles en direction de la police.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a demandé, via Twitter, à toute personne d'éviter le secteur du boulevard du Midi et des rues adjacentes.

Vers 15h, des dizaines de personnes, dont certaines étaient encagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l'ordre, ce qui a compromis la sécurité publique. Par ailleurs, vers 15h50, la police a fait fermer à la circulation, dans les deux sens, sur le Boulevard du Midi. La Stib a également annoncé sur Twitter que ses lignes de tram ont été interrompues entre Masui et Bienfaiteurs, sur ordre de police.

Vu l’ampleur de la situation, les journalistes se sont rendus sur place et ils se sont fait agressés, notamment l’équipe de la RTBF. Avant de se faire frapper au visage, la journaliste a entendu : " Tu as vu, c’est la RTBF, on va leur casser la gueule ". On leur a ensuite lancé du matériel urbain à la figure, certains agresseurs voulaient visiblement vraiment leur faire mal.

Le directeur de l’Information Jean-Pierre Jacqmin promet qu’il y aura des suites. La RTBF a déposé plainte et une instruction va être ouverte. Il s’agit d’une agression peur et simple, la RTBF ne compte pas laisser passer ça. Les rédactions de la VRT, VTM et RTL ont aussi déposé plainte pour l’agression de leurs journaliste ce jour-là.