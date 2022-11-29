Під час заворушень у центрі Брюсселя в неділю ввечері напали на журналістів | Des journalistes agressés lors des émeutes dans le centre de Bruxelles dimanche soir

Заворушення спалахнули в центрі Брюсселя пізно вдень у неділю після перемоги Марокко над Бельгією на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Сотні поліцейських, озброєних водометами, довелося втрутитися проти прихильників, які руйнували вуличні меблі та кидали в поліцію снаряди.

Поліцейська зона Брюссель-столиця/Іксель попросила через Twitter усіх уникати району бульвару дю Міді та прилеглих вулиць.

Близько 15:00 десятки людей, деякі з яких були в капюшонах, почали сутичку з поліцією, що поставило під загрозу громадську безпеку. Крім того, близько 15:50 поліція перекрила рух в обох напрямках на бульварі Міді. Stib також оголосив у Twitter, що його трамвайні лінії були перервані між Masui і Benefactors за наказом поліції.

Враховуючи масштаби ситуації, журналісти виїхали на місце події і зазнали нападу, зокрема команда RTBF. Перед тим, як отримати по обличчю, журналіст почув: "Ви бачили, це РТБФ, ми їх надеремо". Тоді їм кинули в обличчя міську техніку, деякі зловмисники явно дуже хотіли їх поранити.

Директор з інформації Жан-П'єр Жакмен обіцяє, що продовження буде!

RTBF подав скаргу, і буде відкрито розслідування. Це страшна і проста атака, RTBF не має наміру дозволити цьому пройти. Редакції VRT, VTM і RTL також подали заяву про напад на їхніх журналістів того дня.