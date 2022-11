Des joueurs peuvent-ils être (trop) engagés ? (Hors-jeux, épisode 2)

Si tu as commencé à suivre la Coupe du monde au Qatar et d’ailleurs même si tu ne l’as pas suivie, tu n’as pas pu échapper à toutes les polémiques autour de certaines de prises de position que les joueurs voulaient affirmer sur le terrain. Par exemple, le port du fameux brassard "One love". Mais donc tu n’as pas pu échapper non plus aux menaces de la FIFA qui, pour interdire ce brassard sur le terrain, est carrément intervenue dans les règles du jeu en brandissant la menace d’un carton aux joueurs qui oseraient défier la sacro-sainte loi de la neutralité du sport.

Mais est-ce qu’on peut naïvement croire que le sport n’est pas politique et qu’un terrain de foot est et doit rester neutre ? Est-ce que le fait d’imposer le silence n’est pas déjà, en soi, un positionnement politique ?

Dans cet épisode de "Hors-jeux", on revient sur cette notion qui consiste à dire que les institutions sportives sont neutres politiquement. Est-ce que ça peut vraiment tenir ?