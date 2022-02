Des jongleurs de feu hainuyers au carnaval de Venise

Le carnaval de Venise accueille cette année la compagnie Pyronix, spécialisée dans la jonglerie de feu et basée à Braine-le-Comte. 5 des membres de la troupe vont être partie prenante d’un spectacle qui se déroulera 2 fois par soirée, à partir de ce vendredi soir et pour 11 jours. Benjamin place, l’un des fondateurs de Pyronix, nous en dit plus. "Nous avons des activités de spectacles de feu depuis 2013 et nous avons déjà participé à bien des festivités un peu partout à l’international. En 2015, lors d’un spectacle réalisé devant la Tour Eiffel à Paris, nous avons rencontré un artiste italien, Anton Bomura. C’est lui qui m’a contacté récemment pour nous demander de participer au spectacle qu’il organise cette année au carnaval de Venise".

Les 5 jongleurs de feu participent à un spectacle plus grand : "Nous serons intégrés dans un groupe d’artistes d’une vingtaine de personnes. Le spectacle en lui-même se produira directement sur des barques sur l’eau. Nous serons sur un plateau de 5 mètres sur 4, devant l’arsenal de Venise. Notre partie, c’est tout ce qui est feu et pyrotechnie. Notre spécialité, ce sont des colonnes de braise, que l’on parvient à produire. C’est ça qui a séduit l’équipe italienne. "

Une partie de l’équipe est partie en voiture, avec le matériel dans de grosses remorques : "ce qui a été difficile, c’est d’acheminer ces 600 kilos de matériel dans Venise même, car nous étions dépendants de bateaux… Qui n’étaient pas toujours disponibles ! Mais là, nous sommes prêts et une répétition générale s’est déroulée ce jeudi soir sans problème".

"Le spectacle de l’Arsenal draine chaque soir entre 15 et 20.000 personnes nous a-t-on expliqué. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a deux représentations par soirée. Un public qui vient du monde entier. Inutile de vous dire que ça nous fait énormément plaisir de nous retrouver là !"