Des jeux vidéo inédits pour valoriser la culture africaine

"On a eu 1.500 téléchargements pour 'Golden Georges' et depuis janvier, on compte 500 joueurs par jour", se réjouit Teddy Kossoko, qui espère "atteindre 50.000 à 100.000 téléchargements à la fin de l’année, avec 10.000 joueurs par jour".

L’opérateur Orange, partenaire du studio, déploie le jeu pays par pays en Afrique avec, en ligne de mire, la Coupe du monde de football 2022 qui débutera en novembre.

Natif de Bangui et arrivé en France à 18 ans pour étudier l’informatique et la gestion, il est déterminé à toujours "placer l’Afrique au cœur de la conception".

"Je me suis rendu compte qu’il y avait un réel intérêt et un réel besoin de part et d’autre de la Méditerranée", explique-t-il à l’AFP, dans son appartement où il a installé le siège social du Masseka Game Studio, qui compte aujourd’hui huit employés.

"J’ai grandi avec des personnages qui ne me ressemblaient pas, c’était très compliqué", estime-t-il, déplorant que les Africains ne puissent s’inspirer que de modèles de réussite américains ou asiatiques.

Pour lui, les exemples à suivre sont pourtant là, du "Zoulou blanc" Johnny Clegg à l’homme d’Etat congolais Patrice Lumumba. "Notre ambition est de créer de plus en plus de modèles africains pour que les gens puissent s’identifier."