Des jeux vidéo dans les bibliothèques louviéroises

C’est plus précisément à Houdeng qu’un espace vidéoludique sera bientôt ouvert au public. Un tel projet était inenvisageable dans le passé, de part la réputation des jeux vidéo dans un espace aussi "sacré" que sont les bibliothèques. Désormais, il est temps de les accueillir et de les reconnaître comme des produits culturels aussi importants, pédagogiques et influents que les livres.

Thomas Donfut, rédacteur chez la DH Les Sports, a rencontré Guénaël Van Vijver, responsables des bibliothèques communales louviéroises. Ce dernier s’est confié sur les futurs ateliers qui prendront place dans la gaming room de Houdeng :

"Un animateur sera présent plusieurs fois par semaine dans des créneaux bien établis. Il proposera quatre bornes qui permettront aux jeunes à partir de 12 ans, accompagnés s’ils sont plus jeunes, de jouer librement. A côté de cela, il y aura tout un programme d’animations mis en place. On pourrait imaginer des tournois, des ateliers bien spécifiques sur certains jeux, etc."