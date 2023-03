Des jeunes rendent hommage à l’inventrice des chaussons de danse qui est bruxelloise

Saviez-vous que l’inventrice des chaussons de danse était bruxelloise ?

Elle s’appelle Marie-Anne de Cupis Camargo. On dit de sa danse qu’elle était vive, légère, pleine de gaîté et de brillant. On en parle au passé parce que ça s’est passé au 18e siècle.

Elle était la danseuse qui a osé casser les codes.

C’est elle qui a changé les habitudes dans le monde de la danse. Elle a littéralement fait un véritable pied-de-nez aux hommes de l’époque en exécutant avec aisance les jetés battus ou l'entrechat coupé sans frottement, et tout ça en ne connaissait pas de difficultés. Pour la petite anecdote en passant, il faut savoir qu’à l’époque, une partie du monde de l’art était réservée aux hommes.

En outre, c’est bien cette femme iconique, cette grande dame, cette aventurière en tutu qui a inventé les chaussons de danse. Un jour, elle a décidé d’enlever les talons de ses chaussures de danse. C’est ainsi que sont apparus pour la toute première fois de l’histoire, les premiers chaussons de danse. Elle, Marie-Anne de Cupis Camargo, en a inspiré plus d’un. Et parmi celles et ceux qui trouvent l’inspiration en la personne de cette Bruxelloise adulée de tous au 18ième siècle. Oui, elle a fait fureur et c’est sûrement pour cela que des jeunes Liégeois lui rendent hommage aujourd’hui.

Une idée sympa a ainsi germé dans la tête de Caroline Dujardin, la fondatrice de l’école de danse United Dance Crew.