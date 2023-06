Des jeunes musiciens du conservatoire de Tournai en stage dans les fanfares de la région

Ils ont en commun l’amour de la musique. D’un côté, les étudiants sérieux des conservatoires de musique. De l’autre, les musiciens plus festifs des fanfares. A Tournai, ces deux mondes se rencontrent. Des élèves du conservatoire font des stages dans les harmonies de la région.

Ces stages visent à faire découvrir aux jeunes musiciens l’univers des fanfares et des harmonies. "Parce que les élèves en ont parfois une image un peu caricaturale, les mondes sont cloisonnés et il y a une méconnaissance", constate Daniel Buron, directeur du conservatoire de Tournai. Pendant huit semaines, les jeunes musiciens suivent donc les répétitions et participent aux concerts d’une société musicale de la région. Parmi eux, Marius (11 ans) a intégré l’Harmonie de Pompiers pour y jouer des percussions. "Je vois des rythmes que je n’avais pas encore appris au conservatoire, j’apprends à jouer avec des autres musiciens. Ça m’aide vraiment", explique-t-il.

Sous-cheffe de l’Harmonie des Pompiers et professeure au conservatoire, Adélaïde Wlomainck voit dans ces stages l’opportunité pour les élèves de faire de la pratique. "Même s’ils ne travaillent pas assidûment à la maison, le fait d’intégrer un groupe permet de jouer, de toucher l’instrument." Du côté des sociétés musicales, l’espoir est que ces jeunes musiciens prennent goût et intègrent l’harmonie à l’issue de leur stage.

Pour souligner cette nouvelle collaboration, plusieurs harmonies de la région seront en concert au conservatoire de Tournai à l’occasion de la fête de la musique.