Êtes-vous déjà allés au théâtre ? Bien assis, dans les fauteuils rouge en velours, c’est très confortable, pas vrai ? Et si on changeait de point de vue ? Et si vous deviez monter sur les planches et prendre la parole en public ?

C’est en effet un tout autre exercice, n'est-ce pas? Et bien, certains jeunes candidats étudiants en communication à la European Communication School n’ont pas froid aux yeux et décident de se lancer dans ce défi périlleux mais tellement excitant.

En selle ou plutôt en scène

L’événement Aloral est plus qu'un simple spectacle. En effet, il permet à 10 étudiants partis de rien de se lancer dans l’aventure d’un grand concours d’éloquence. Si l’éloquence est l’art de bien parler, d’émouvoir, de persuader. Il s'agit aussi et principalement de l’art de maîtriser sa pensée dans l’action.

L’idée est d’accueillir le public ce 16 mars à Ixelles avec un super spectacle sous forme de show avec des inserts vidéos, un streaming en live, un jury de professionnels, etc.

Le but de ce grand concours Aloral est vraiment de pouvoir casser les codes de l’éloquence.

Pour préparer ce concours, les candidats se sont durement entraînés durant 6 semaines. Ils sont même encore actuellement coachés de façon assez intensive afin de devenir les prochains "rois de la communication". Des professionnels sont venus encadrer cette formation pour donner à ces jeunes un maximum de chances de réussir cette épreuve.

Aloral est donc destiné à évaluer la capacité du candidat à mobiliser les techniques oratoires pour laisser une trace pérenne dans l’esprit de son public.

Soutenons ces prochains Rois de la Comm'

Ce concours a lieu la semaine prochaine au Théâtre Molière et vous pouvez venir soutenir ces dix students motivés et prêts à vous divertir en réservant gratuitement votre place via le lien ci-dessous (voir infos pratiques). Certains n'ont jamais mis les pieds sur une scène, certains ont tout juste foulé l'estrade du tableau à l'école primaire. Alors, imaginez un peu la pression et le véritable défi que cela représente.

Oui mais comment monter sur scène et appréhender une prise de parole en public ? Est-ce que c’est facile ? A quoi le public peut-il s’attendre ? Nous avons posé ces questions à Ylona Jacquy, Selenay Sebahed, Garance de Lannoy, 3 étudiantes qui ont eu le cran de se lever tôt pour débarquer au studio de BXL MATIN, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles.

Le #REPLAY de ce moment chaleureux au saut du lit est disponible en cliquant sur la vidéo en haut de cet article.