Des jeunes filles droguées lors d’un bal à Dampicourt ? Trois plaintes ont été déposées à la police

Chloé, 19 ans, témoigne. "A un moment durant la soirée… Je me suis sentie vraiment mal. J’étais dans la foule, dans le bal. J’ai envoyé un SMS à une amie parce que je sentais que j’étais en train de partir. J’avais la tête qui tournait. J’avais envie de vomir Elle m’a aidée à m’asseoir parce que j’étais en train de m’évanouir. Les ambulanciers sont venus me chercher et m’ont amenée à l’hôpital. J’ai eu un trou noir et je ne me souviens plus de rien".