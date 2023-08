Des jeunes et des Belgicains : comment Vincent Kompany et Burnley préparent l'opération maintien en Premier League

Bilan provisoire de ce mercato des Clarets ? Ambitieux dans les chiffres (80 millions d'euros déjà dépensés rien que cet été, contre... 4 perçus seulement), il s'inscrit surtout dans la continuité de la stratégie déployée par Vincent Kompany depuis son arrivée l'été dernier. Désormais, priorité aux joueurs que l'entraineur belge connait bien : dans l'effectif actuel, 10 joueurs sont passés par la Belgique, dont 3 par Anderlecht.

Surtout, le club opère une vraie cure de rajeunissement. Hormis Nathan Redmond, aucune recrue n'a plus de 25 ans, et seuls deux joueurs de l'effectif ont plus de 29 ans ! Une situation inimaginable il y a deux ans, lorsque le club terminait lanterne rouge de Premier League avec l'équipe à la moyenne d'âge la plus élevée du championnat !

Pour sa (re)découverte de l'élite anglaise, Coach Kompany dispose d'un effectif fourni et rafraichi, qui manque cependant d'un peu d'expérience de la Premier League. Au niveau des flancs défensifs notamment, il ne serait pas étonnant de voir débarquer du renfort d'ici à la clôture du mercato. Au vu de la créativité du club pour annoncer ses récentes recrues, personne ne s'en plaindra !