Des jeunes en séjours de rupture au Maroc avec l’asbl liégeoise "Vent Debout"

Saïd, Belgo-marocain de 41 ans et référent, nous y guide. Ici, une des tâches est de remplir des bouteilles en plastique de sable afin de construire un espace pour protéger la piscine d’eau de pluie du soleil afin d’arroser le potager et faire la vaisselle. Mais cela n’a pas seulement un effet sur les jeunes. Pour Saïd, "C’est du recyclage total. Pour nous, c’est aussi important que le fermier voit la tactique et commence à ramasser aussi les bouteilles en plastique". Il pourrait ainsi construire un espace pour son bétail.

Et que pense John, un jeune de 17 ans, de cette technique ? "Avant de venir ici, je ne pensais pas que c’était possible. Mais c’est une belle découverte. C’est bon pour le recyclage". L’adolescent trouve tout de même le travail difficile, mais il devient philosophe : "On s’y fait. Quand on veut, on peut".

John est arrivé à Larach à la suite d’un problème de drogue. "J’avais la flemme. Maintenant que je ne fume plus, je peux vaquer à des occupations plus grandes" et il ajoute : "J’ai appris beaucoup la patience". Il a appris aussi la valeur de l’argent. John est très fier de ce qu’il est devenu en quelques semaines grâce à ce séjour.