Des jeunes de retour chez leurs parents : la vie multigénérationnelle a plutôt du bon

"Les [raisons] les plus courantes sont le coût de la vie et les finances. Cela englobe tout une gamme de choses allant du partage des factures à la recherche d’un meilleur rapport qualité-prix et au partage des coûts.", explique Dr Edgar Liu de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Toujours selon ABC News, d’après les recherches de ce dernier, les prix excessifs du marché immobilier poussent les jeunes adultes de la vingtaine et la trentaine à retourner chez eux. C’est également une tendance qui s’observe surtout dans les ménages où les revenus sont faibles.

Cette vie multigénérationnelle pourrait paraître pénible et être synonyme de régression pour les jeunes adultes mais Dr Liu atteste que d’après les concernés interrogés, "même si la plupart des gens l’ont fait pour des raisons financières, ce n’était pas l’une des choses qu’ils aimaient le plus. C’était assez loin dans la liste. Ce qu’ils ont le plus aimé, c’est la camaraderie qu’ils ont entre eux. C’est plus juste le fait que si vous rentrez chez vous, ce n’est pas complètement vide."

D’après le Dr Liu, de plus en plus de jeunes retourneront chez leurs parents "pour toute une série de raisons différentes". Problème étant : le marché du logement ne suit pas le rythme de la demande et la conception des maisons rend les choses difficiles. Le Dr Liu explique que la vie en plan ouvert, populaire en ce moment, pourrait ne pas convenir à plusieurs adultes vivant ensemble : "Ce n’est pas nécessairement une question de taille de la propriété, c’est aussi une question de design. [Nous avons besoin] d’une sorte de flexibilité concernant ce genre de choses. Qu’il s’agisse d’une porte coulissante, qu’il y ait un véritable espace séparé.", a-t-il avancé.