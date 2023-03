Des jeunes adultes handicapés vont partir au Maroc : leur volonté le partage, l’entraide, la découverte d’une autre culture

Du 12 au 19 juillet, six jeunes souffrant d’un handicap mental léger à modéré avec des troubles psychiques associés vont partir de leur Centre Sainte Gertrude de Brugelette pour rejoindre le Maroc.

Ces jeunes âgés de 17 à 22 ans vont soutenir l’Association Jeunes d’Atlas, basée à Taroudant dans la région de Souss-Massa. Le but du voyage est de découvrir l’autre au sein d’une culture étrangère. Découvrir la richesse du monde, se sentir utile et éprouver une certaine fierté de donner son temps à l’autre. En effet en échange du gîte et du couvert chez l’habitant, le petit groupe rénovera des écoles, fera du nettoyage et de la réparation de bâtiment.

Explications dans cette interview de Gilles De Rycke, éducateur et accompagnateur avec son collègue Rochdi de cette " étape au Maroc ", au micro de Carine Bresse dans l’émission Hainaut Matin sur Vivacité.