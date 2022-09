Des jardinières dans des caisses à vin

Pour une caisse de 40 sur 38 cm, vous avez besoin de 6 tuyaux en cuivre de 1 m et de 8 coudes en cuivre adaptés au diamètre aux tuyaux.

Vous aurez également besoin de 4 petites attaches en pont et d’un coupe tuyaux. Coupez 4 morceaux de tuyau de 38 cm et 4 morceaux de 80 cm.

Il ne reste plus qu’à assembler tous les morceaux avec les coudes et fixer la structure sur le dessous de la caisse (voir la vidéo).