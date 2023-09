Des invités de Vincent Van Quickenborne urinent contre un combi de police : des images le montreraient amusé, le ministre parle d'"interprétations"

Les syndicats de police ont réagi à la VRT. Du côté de la CSC (ACV), Joery Dehaes demande que les images soient rendues publiques. Carlo Medo au NSPV estime que "chacun doit prendre ses responsabilités et en tirer les conclusions" si les faits décrits se sont produits de cette manière.

Dans la soirée, la députée N-VA Yngvild Ingels a affirmé que le ministre de la Justice ne pouvait rester en fonction s’il a fait de fausses déclarations. "Si Van Quickenborne a réellement fait de fausses déclarations sur l’incident, alors il ne peut tout simplement pas rester (ministre). Il s’agit de personnes qui le protègent jour et nuit et méritent son plus grand respect", a déclaré Mme Ingels, dans l’opposition. Le Vlaams Belang, également dans l’opposition, a aussi réclamé sa démission, demandant que "les images vidéos soient diffusées immédiatement".

Le parquet a fait savoir au média flamand que l’enquête était toujours en cours et qu’il fallait encore identifier certaines personnes visibles sur les images. Ces personnes seront interrogées avant d’être éventuellement poursuivies.