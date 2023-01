Des investissements pour éviter les inondations dans 9 communes du Brabant Wallon

A côté des grands chantiers de constructions de bassins d’orage, la province du Brabant Wallon investit également dans des plus petits aménagements pour limiter les conséquences des inondations. C’est le cas dans neuf communes de la province ou des équipements naturels pour retenir les coulées de boue vont être aménagés.

Des fascines, ces gros fagots de branches (souvent de saule), vont être installées de manière stratégique en bordure de certains champs. Des haies vont également être plantées par endroits. Des zones d’immersion temporaires vont également voir le jour. Des investissements moins coûteux et moins conséquents que des bassins d’orage mais qui permettent de retenir et de retarder l’eau qui s’écoule notamment en bordure de champs, de prairie ou de voirie.

Plusieurs communes de l’est du Brabant Wallon sont concernées. Hélécine, Incourt, Jodoigne, Perwez, et Orp Jauche vont chacune recevoir 20.000€. Ottignies et Walhain aussi comptent réaliser des projets. Plus à l’Ouest, c’est Villers-la-Ville et Genappe qui ont répondu à cet appel à projet lancé par la province.