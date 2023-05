Des interrogations sur l’avenir du Centre médical d’Amercoeur à Liège

Le Centre médical d’Amercoeur à Liège est dans l’actualité à un double titre, en raison de deux décisions indépendantes. La première a été prise par le Groupe santé CHC. Il va fermer le service de dentisterie qu’il avait installé sur ce site. La seconde décision émane de l’asbl propriétaire du bâtiment. Elle vient de le mettre en vente.

Le site du Centre médical d’Amercoeur est celui de l’ancienne Clinique Notre-Dame de l’Espérance et auparavant encore du couvent des Conceptionnistes d’Amercoeur.

Le Groupe santé CHC est un des locataires des lieux, mais plus que pour quelques semaines. Le 30 juin, il arrêtera d’y dispenser des consultations de médecine dentaire et d’orthodontie. Le CHC a constaté une perte d’attractivité du centre. Son service ne disposait plus que de deux fauteuils actifs. Le CHC invite les patients à se tourner par exemple vers le centre médical qu’il a ouvert fin 2021 rue des Prémontrés et qui comprend un service de dentisterie. Le CHC est, par ailleurs, à la recherche d’un lieu pour y établir une polyclinique sur la rive droite de la Meuse, celle, entre autres, du quartier d’Amercoeur.

Une autre décision, prise postérieurement, a été rendue visible la semaine dernière. Des panneaux "A vendre" sont apparus sur le bâtiment. Son propriétaire, l’asbl L’Alternative, veut en effet s’en défaire. Les autres occupants sont des associations et services actifs dans le domaine de la santé et du social, un centre auditif et une polyclinique où plusieurs médecins exercent à leur compte.

Pour l’instant, les activités du centre médical d’Amercoeur se poursuivent. En attendant de savoir qui rachètera le site et avec quelles intentions.