Des instruments de musique venus du monde entier au Famenne & Art Museum

Le temps d'une exposition singulière, le Famenne & Art Museum s'associe à l'asbl Music Fund pour présenter de nombreux instruments. Établie depuis dix ans à Marche en Famenne, l'association est portée par la conviction que la musique change le monde. Bénévoles et travailleurs s'attèlent à la collecte, la restauration et la redistribution d'instruments de musique, partout dans le monde, notamment dans les zones en proie à la violence ou à la pauvreté. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 instruments restaurés qui ont été transmis à d'autres associations par leur biais. Au delà des dons, des artisans locaux sont formés par Music Fund à la réparation et à l’entretien d'instruments. Du côté plus local, à Marche-en-Famenne, l’association a installé un atelier de lutherie guitare, instruments à cordes pincées et de réparation d’instruments à vent et propose également une série d’ateliers de lutherie pour la prison de la ville.

Symbole de conciliation, cette exposition est portée par le jeune russe Viacheslav Kartavyi qui a pensé la scénographie muséale, il a travaillé en collaboration avec Ghe Shwarz, artiste ukrainien qui a conçu une sculpture à partir d’instruments irréparables, démontrant que même hors d’usage, une seconde vie peut encore être donnée à ces instruments.

Une variété d’instruments de l’ocarina, au sitar indien, à la harpe-banjo, à la mbira ou encore au cor français est exposée et plonge les visiteurs dans l’histoire de la musique quelque soit la région du monde. Le parcours de visite se clôt avec une série d’instruments provenant de la Maison de la Pataphonie de Dinant sur lesquels les visiteurs pourront essayer leurs talents.