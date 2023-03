Des innovations technologiques en cascade pour rendre l'eau potable.

Capter l'évaporation océanique, transformer l'humidité de l'air, extraire la vapeur d'eau industrielle... Au cours de ces dernières années, les innovations scientifiques et technologiques se développent dans plusieurs parties du monde. Elles visent toutes le même objectif : déployer des solutions peu coûteuses et écologiques pour améliorer l'accès à l'eau potable.

La Journée mondiale de l'eau, qui se tenait ce mercredi 22 mars, est marquée par l'ouverture d'une conférence exceptionnelle organisée jusqu'au 24 mars par les Nations Unies (New York). Ce sommet, auquel participent une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'Etat, alerte sur l'urgence et la gravité de la situation. Face au réchauffement climatique, à la pollution, l'arrivée d'une crise mondiale de l'eau "imminente", prévient l'ONU. Depuis des décennies, les ressources en eau s'épuisent et l'accès à l'eau potable devient en effet de plus en plus incertain, avec des pénuries qui "tendent à se généraliser". Dans certaines parties du monde, ces manques sont malheureusement déjà présents : 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable salubre sur la planète, selon des chiffres de l'Unicef.

Dans ce contexte de crise, les innovations scientifiques et technologiques destinées à trouver de nouvelles sources d'eau potable se multiplient. En voici trois.