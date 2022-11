Des ingrédients naturels pour protéger sa peau du froid : carotte, miel, camomille.

Qu'est devenu ce bronzage qui faisait notre fierté il y a deux mois seulement ? Le manque de lumière inhérent à l'automne et à l'hiver commence à rendre notre teint bien plus clair et surtout bien plus terne. On peut y remédier grâce à la carotte, un ingrédient accessible et peu coûteux.

Les jus de carotte de garde, autrement dit de saison, permettront de redonner de l'éclat à votre peau mais il est également possible d'introduire la carotte dans votre routine beauté via un macérât huileux ou une huile végétale. Deux produits qu'on utilise dès le retour des vacances d'été pour faire perdurer le bronzage mais qu'il est aussi possible d'employer en hiver pour redonner de l'éclat au teint. D'autant plus que la carotte aide aussi à prévenir certains signes liés à l'âge.