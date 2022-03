Des ingénieurs russes inspectent la centrale nucléaire de Zaporijjia, ciblée par des tirs le 4 mars

Des responsables du géant du nucléaire russe Rosatom sont arrivés vendredi à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, ciblée par des tirs le 4 mars et occupée depuis par les Russes, se disant là pour vérifier le niveau de radiation, a indiqué samedi l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom.

Onze employés de Rosatom sont arrivés vendredi à la centrale - la plus grande d'Europe, sur le fleuve Dniepr - emmenés par des ingénieurs des centrales russes de Balakovo, sur la Volga, et de Rostov, sur le Don, a indiqué Energoatom sur la messagerie Telegram. Ces ingénieurs ont indiqué au personnel ukrainien avoir été envoyés pour "évaluer le niveau de radiation" et "aider à réparer la centrale", après les bombardements qu'elle a subis début mars, toujours selon Energoatom.

Mais le refus du personnel ukrainien de collaborer avec les Russes serait aussi une raison de leur venue, selon l'agence.