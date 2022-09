Des infrastructures sportives subventionnées pour leur rénovation énergétique

Dans la perspective d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030, le ministre wallon du budget, Adrien Dolimont, annonce ce jeudi que 85 candidats ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "rénovation énergétique des infrastructures sportives".

79 millions d'euros dont 66.762.180 par la Commission européenne et 12.216.908,34 d'euros par la Région wallonne seront octroyés pour diminuer l'impact environnemental de ces infrastructures.

En province de Luxembourg, un peu plus de 4,5 millions d'euros seront dédiés aux complexes sportifs de Habay, Hotton, Wellin, Chantemelle et Fratin (Étalle), mais également à la piscine de la Spetz à Arlon, au bâtiment ski/foot à Odeigne (Manhay), aux locaux des clubs de tennis d'Halanzy (Aubange), de Bertrix et au club de football de Saint-Hubert.