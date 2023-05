Des informations collectées par le Belgique à la base d’une des plus grosses opérations antimafia jamais menée en Europe

Une opération de très grande envergure est en cours ce matin en Belgique, principalement dans le Limbourg, mais aussi en Italie et en Allemagne, France, Portugal et Espagne. Une source proche du dossier indique à la RTBF "qu’il s’agit sans doute d’une des plus grosses opérations jamais menée en Europe contre la mafia".

Les forces de l’ordre sont mobilisées dans le cadre d’une enquête née sur base d’informations délivrées par la police et la justice belge. Des perquisitions et des arrestations ont également eu lieu en Allemagne. "Des centaines de policiers allemands sont intervenus dans cinq régions du pays", a confirmé le parquet de Munich.

L’opération baptisée Eureka vise principalement des responsables et des membres de la Ndrangheta, la mafia calabraise. Cette mafia est considérée comme une des plus puissantes au monde, tirant actuellement une large part de ses revenus du narcotrafic.