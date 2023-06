Des "informaticiens publics" pour réduire la fracture numérique à Auderghem

"Sans internet, on est exclus"

"Sans internet, on n’existe plus, on ne sait rien faire, on est exclu. On a parfois l’impression d’être un citoyen de seconde zone. Dire aux gens qu’il suffit de regarder sur internet, c’est extrêmement violent", nous confie Marie, la septantaine passée. "Encore plus pour les personnes dyslexiques. On n’a pas le temps de lire que tout s’efface, ça va trop vite pour nous".

Recréer du lien

Vincent Ferré est informaticien public pour la commune. Il prend son engagement très à cœur. "Les gens ont de plus en plus de mal à se connecter et à réclamer leurs droits, à exercer leur citoyenneté, sur les sites internet des services publics. Il faut recréer du lien et aider les gens mis sur la touche. Toutes les interactions sociales sont chamboulées. Les alternatives au numérique deviennent l’exception. Or, le numérique devrait être un outil qui aide et non un obstacle qui s’impose à toutes et tous".

"La demande est criante"

"Cette initiative a énormément de succès. Nous avons déjà réalisé plus de 250 interventions depuis le début de l’année et il faudra amplifier ce genre d’efforts à l’avenir. On répond à une réelle demande de la part des habitants. Et cela s’inscrit dans une dynamique plus large car nous organisons également des cours informatiques et de codage avec la collaboration de l’IAPS", explique Jean-Claude Vitoux, président du CPAS.

"Un informaticien est présent pour aider les gens à résoudre leurs soucis. Vous savez, il y a 3 aspects à la fracture numérique. En premier lieu lié à l’infrastructure comme ne pas posséder un PC ou une connexion internet. Le deuxième est lié à la formation, comment utiliser son ordinateur et ses programmes associés. Et troisièmement il y a le défi de l’accessibilité en ligne. De plus en plus de services publics ne deviennent accessibles qu’en ligne", explique Sébastien Pereau, directeur de l’action sociale du CPAS.