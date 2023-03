Des inédits de Genesis, les 35 ans de carrière de Tracy Chapman et ZZ Top dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 2 avril, Laurent Debeuf accueille Laurent Rieppi pour évoquer Genesis qui vient de sortir au début du mois un coffret d’inédits, les BBC Broadcast, rassemblant 53 titres enregistrés entre 1970 et 1998.

Dominique Ragheb évoquera en détail la carrière de Tracy Chapman dont le premier album éponyme est sorti il y a tout juste 35 ans. Il contient déjà tous les plus grands hits de la chanteuse, comme "Talkin' Bout A Revolution", "Fast Car", "Baby Can I Hold You", etc.

Et Walter De Paduwa nous fait découvrir l’album qui l’a le plus marqué de ZZ Top : Rio Grande Mud et sa pochette tout à fait extraordinaire.