Des indemnités à l'étude pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques décrochés du réseau

Depuis plus d’une semaine, il fait plein soleil. De quoi réjouir les propriétaires de panneaux photovoltaïques qui produisent, en ce moment, beaucoup d’électricité. Une électricité qu’ils consomment, en partie, mais qu’ils injectent aussi sur le réseau. C’est là que le bât blesse. Le phénomène, anecdotique jusqu’il y a peu, prend de plus en plus d’ampleur avec la multiplication des panneaux photovoltaïques.

Certains particuliers, auto-producteurs d’électricité, voient leur onduleur arrêté net et leur installation décrochée du réseau au moment le plus ensoleillé de la journée. "C’est un phénomène d’auto-défense naturel du réseau", explique Jean-Michel Brébant, porte-parole d’Ores. Il enchaîne : "Les réseaux ont été conçus pour amener de l’électricité dans les foyers et pas pour autre chose. Aujourd’hui, le nombre croissant d’installations de panneaux photovoltaïques qui injectent de l’électricité entraîne une saturation du réseau. Résultat : les onduleurs décrochent pour protéger le réseau mais aussi pour protéger nos appareils électriques (électroménagers, TV, ordinateurs) connectés au réseau et qui ne supportent pas cette surtension".