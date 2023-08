Des implants dopés à l'IA, le cocktail détonant pour venir à bout du handicap.

Plusieurs expériences menées par des chercheurs prouvent qu'il est désormais possible d'analyser des signaux envoyés par le cerveau pour les traduire en stimulations sur la partie du corps concernée. Cette année, un Néerlandais a ainsi pu remarcher grâce à deux implants placés à la surface de son cerveau et au niveau de sa moelle épinière, l'idée étant que les deux entités "communiquent" entre elles, le tout relié à un dispositif portable placé dans un sac à dos.

C'est une équipe de chercheurs suisses qui a réussi cette prouesse en analysant l'activité du cerveau correspondant à la marche et en envoyant les stimulations adéquates à la moelle épinière. Pour cela, ils ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle spécialement entraîné capable de détecter les pensées de l'utilisateur et de les convertir en impulsions électriques envoyées à la moelle épinière. Le cobaye a ainsi pu remarcher et même monter des marches. Cette technologie a toutefois des limites, selon la gravité des lésions. Si elle peut aisément favoriser la rééducation, elle aura du mal à venir à bout d'un handicap profond.