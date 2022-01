Des imitations d’animaux pour faire fuir les agresseurs dans la rue

La police italienne annonçait mardi passé avoir identifié une vingtaine de jeunes hommes soupçonnés d’avoir agressé sexuellement des jeunes femmes sur la piazza del Duomo à Milan.

Une situation bien trop fréquente, avec des chiffres effrayants en Belgique. "Une femme sur six et un homme sur vingt déclarent avoir subi un viol. Cela peut être un baiser furtif, mais indésirable, déposé dans le creux du cou. Ou une main qui palpe un sein ou un entrejambe, sans autorisation. Les agressions sexuelles peuvent aller jusqu’au pire, le viol, tenté ou abouti", expliquait un article de la Libre.

Aujourd’hui, les agressions se déroulent également dans la rue, une situation que vivent principalement les femmes au quotidien. Sifflements, commentaires sexistes, etc. : plus d’une fille sur trois a déjà subi des attouchements non consentis.

Pour dénoncer ces agissements insupportables et pour faire faire fuir ses agresseurs, une jeune Française propose une technique qui semble fonctionner : imiter le bruit des animaux.