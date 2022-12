Des images inédites de Michael Jackson retrouvées lors d’un vide-grenier

La cassette d’origine, étiquetée "Sega AS-1 (Michael Jackson Vers)", a été vendue par le parent d’un ancien employé de Sega Amusement Europe.

Un groupe de fans de Sega et le Centre de duplication d’Oxford ont ensuite extrait le contenu avant de le télécharger sous forme d’archive et sur YouTube. On y trouvait un enregistrement en anglais et en japonais.

Il s’agirait de la première copie connue du jeu Scramble Training, le jeu lui-même demeurant un mystère.