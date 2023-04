"Des Images et des Mots": Galerie du Beffroi à Namur, avec Place Ô Arts

"Des images et des mots", c’est l’intitulé d’une exposition installée à la Galerie du Beffroi à Namur, à l’initiative de Place Ô Arts, une ASBL qui donne de la visibilité aux plasticiens namurois.

Créée il y a un peu plus d’un an, Place Ô Arts compte une cinquantaine d’artistes, et organise des expositions dans des lieux qui appartiennent aux pouvoirs publics. Des lieux accessibles librement au citoyen, qui offrent aux artistes de montrer leur travail dans un confort financier raisonnable.

C’est la quatrième exposition de Place Ô Arts depuis sa création et l’ASBL soutient toujours le même objectif, rendre l’art visible au plus grand nombre, et pour cela il faut aider les artistes à exposer.

Rencontre avec Christine Donjean l’une des deux fondatrices…

"Des images et des mots" à la Galerie du Beffroi à Namur jusqu’au 21 mai. Parmi les 20 artistes présents : Lorka, Marianne Grimont, Marc Antoine, Vinciane Wéry, Ana-Belén Montero, Marie Paulus…