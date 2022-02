Des images du film d’horreur des Foo Fighters, avec les mains de Steve Vai !

Il a expliqué qu’il connaît Dave Grohl depuis très longtemps, leurs enfants fréquentant la même école.

Il en a profité pour partager à nouveau son admiration pour le frontman des Foo Fighters et confirmer qu’une collaboration avec lui aura certainement lieu un jour. "Nous ferons du bruit ensemble, je ne sais pas encore quoi mais ce qui rend la musique si amusante. Pas uniquement le processus de création mais de ne pas savoir exactement où l’on va".

Dave Grohl a confirmé au magazine Rolling Stone la semaine dernière qu’il avait enregistré un album complet sous le nom de Dream Widow dans le cadre du film d’horreur-comédie Studio 666 prévu pour le 25 février.

Il y a quelques jours, on avait pu découvrir un nouveau titre, "March Of The Insane" et il expliquait vendredi : "Oui, l’album sortira en même temps que le film. Le 25 février, il y aura un album de Dream Widow".