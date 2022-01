Des images de Pink Floyd en 1967, fraîchement colorisées

En novembre 1967, Pink Floyd était en tournée aux USA pour la première fois, en promotion pour le premier album The Piper at the Gates of Dawn.

Lors de la première semaine du voyage, le groupe britannique a été invité sur le plateau du prestigieux show American Bandstand de l’ABC Television, présenté alors par Dick Clark. Ils étaient alors en playback pour le troisième single "Apples And Oranges".

Un artiste suédois, du nom de "Artist On The Border", a colorisé ces images d’archives, donnant une nouvelle vie à cette performance d’époque.

"J’ai démarré le projet en février 2021”, explique-t-il. "et j’ai terminé le 20 décembre. Je ne me lancerais plus jamais de la même manière dans ce genre d’idée."