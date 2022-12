Des images de Michael Jackson trouvées dans un grenier, et les problèmes de santé de nos musiciens dans notre Journal du Rock

Des images rares d'un jeu Sega avec Michael Jackson, et que l'on pensait perdues, ont été retrouvées lors d'un vide-grenier en Grande-Bretagne. La cassette d’origine a été vendue par le parent d'un ancien employé de Sega Amusement Europe.

Le bassiste de Rage Against The Machine, Tim Commerford, a expliqué qu’on avait dû lui enlever la prostate juste avant la tournée, à cause d’un cancer. Toujours côté santé, Wattie Buchan, le leader du groupe écossais The Exploited, s’est effondré sur scène lors d’un concert. C’est la troisième fois que le musicien est victime d’un malaise cardiaque lors d’un show.

Avec cette fin d’année, les sorties se succèdent :

On commence par le nouveau single de Within Temptation, "The Fire Within", écrit en 2019 et sorti en 666 exemplaires physiques.

L’EP Winter est venu clore cette semaine la série SZNZ initiée cette année par Weezer pour célébrer chaque saison.

Iggy Pop a sorti "Strung Out Johnny" , deuxième single de son prochain et 19e album studio Every Loser, annoncé pour le 6 janvier 2023.

Et Adam Lambert, chanteur de Queen, a repris "Ordinary World" de Duran Duran pour annoncer la sortie de son album solo High Drama.

De nombreux professionnels des concerts se sont demandés si le secteur allait se remettre du choc du Covid. Il a non seulement réussi à se relever, mais aussi à devenir extrêmement rentable. Les grandes tournées mondiales de 2022 ont généré plus de 6 milliards de dollars, c’est un record.

Je vous propose encore quelques images des dix ans de l’émission Classic 21 Lounge. C’est à la Jazz Station que Patrick Bivort a accueilli Philip Catherine et Marylène Corro en présence de nos auditeurs.