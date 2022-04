Des images de la tension entre Tadej Pogacar et Dylan van Baarle après l'arrivée du Tour des Flandres

Il était sans doute le plus fort et pourtant il n'a pas gagné. Coincé dans un trou de souris dans les derniers hectomètres, Tadej Pogacar a dû s'avouer vaincu et laisser Mathieu van der Poel remporter un spectaculaire Tour des Flandres.

Monstrueux de puissance dans le Vieux Quaremont et le Paterberg, le prodige slovène était donc logiquement frustré et déçu après l'arrivée. Selon des images dénichées par HLN, c'est sur le Néerlandais Dylan van Baarle que Pogacar a évacué toute sa frustration. Sur la vidéo, qu'on vous propose de retrouver sur le site de nos confrères néerlandophones, on voit les deux hommes s'écharper pendant quelques secondes avant d'être finalement calmés par des membres de leurs formations respectives.

Questionné par Eurosport quelques minutes plus tard, van Baarle a utilisé l'humour pour qualifier cet échange en expliquant que "Non, Pogacar n'était pas venu le féliciter pour sa belle 2e place." Plus loquace par la suite, le Néerlandais a confié qu'il avait juste fait son sprint et qu'il n'y avait pas de place pour Pogacar. "Ça fait partie du cyclisme" a-t-il conclu laconiquement.

La revanche au prochain épisode ?