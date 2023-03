Des images de David Bowie reprenant les Who en 1973 sont à voir ici !

David Bowie avait repris ce morceau écrit par Pete Townshend et sorti en 1965, sur son album de 1973 Pin Ups, sur lequel on trouvait aussi des covers de titres de Pink Fliyd, The Yardbirds et The Kinks, entre autres.

Selon le site bowiebible.com, Bowie et The Who s’étaient rencontrés la première fois alors que le musicien ouvrait pour les Who à Bournemouth le 20 août 1965. Apparemment, après avoir entendu David Bowie faire son soundcheck, Townshend lui a demandé ce qu’il allait jouer. Il a été surpris d’entendre que David Bowie signait ses propres compositions, et a ajouté qu’il trouvait qu’elles ressemblaient aux siennes.

Pete Townshend jouera sur deux titres de David Bowie, " Because You’re Young " sur Scary Monsters… et " Slow Burn " sur Heathen.