Des illuminations d'Halloween complètement dingues avec System Of A Down et les Foo Fighters

Des pierres tombales, des citrouilles déjantées, des flammes de l'enfer… et du rock.

C'est la période la plus délicieusement effrayante de l'année si vous aimez l'horreur, les citrouilles sculptées et les déguisements dégoulinants de faux sang.

Alors que certain(e)s d'entre vous vont bientôt décorer leur fenêtre avec quelques lumières fantasmagoriques, de fausses toiles d'araignées et un squelette en plastique, Tom BetGeorge de la chaine Youtube Magical Light Shows est lui un habitué des mises en scène décoratives spectaculaires en cette période de l'année et il a décidé une fois de plus de mettre le paquet avec une nouvelle présentation époustouflante.

Cette année, il a décidé d'habiller sa maison de milliers de lumières réactives au son de la musique et a programmé l'ensemble de ses illuminations sur les titres "Toxicity" de System of a Down et "Everlong" des Foo Fighters. Et comme les années précédentes, Tom BetGeorge a programmé des citrouilles très énervées pour jouer les chanteurs principaux tandis que des feux d'artifice éclatent derrière la maison.

Ce génie de la décoration saisonnière a déclaré : "J'ai décidé de la jouer un peu "old school" dans cette vidéo en mettant l'accent sur les lumières et le feu."

Le résultat est à la fois très amusant et spectaculaire mais le plus effrayant risque d'être... sa facture d'électricité.