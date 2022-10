Des illuminations d'Halloween complètement dingues avec Metallica et Stranger Things

Des monstres en laser, du metal et un peu de Ghostbusters.

C'est la période la plus merveilleuse de l'année, surtout si vous aimez l'horreur, les citrouilles sculptées et les déguisements dégoulinants de faux sang.

Alors que certains vont sans doute se contenter de décorer leur fenêtre avec des lumières fantasmagoriques, de fausses toiles d'araignées et un squelette de jardin, Tom BetGeorge de la chaine Youtube Magical Light Shows a décidé de mettre le paquet en créant une décoration époustouflante avec des tas de drones, de lumières et une attitude complètement indifférente à l'augmentation des factures d'énergie.

Il propose une infrastructure de plus de 120m de haut inspirée par Stranger Things et "Master of Puppets" de Metallica. Les visuels présentent notament des versions clignotantes de divers monstres et personnages de l'upside down de Stranger Things avec des Demogorgons, des flagelleurs mentaux et l'horloge terrifiante de Vecna. Avec, comme cerise sur le gâteau, des visuels inspirés du film de Ghostbusters au son de la célèbre B.O. de Ray Parker Jr.

Découvrez la mise en scène lumineuse incroyable de Tom dans la vidéo ci-dessous :

"J'ai créé ce spectacle gratuitement pour notre communauté", a déclaré Tom. "Nous sommes de grands fans et c'était un projet de passion."

Ses efforts ont été salués par le groupe Metallica lui-même qui a partagé la vidéo sur Twitter.

Ce n'est pas la première fois que Tom utilise la musique du groupe comme bande son de ses spectacles fantasmagoriques d'Halloween. En 2020, il a utilisé "Enter Sandman" et 70 000 lumières pour collecter des fonds pour McHenry House, un refuge familial local en Californie. Quel héros !

Mais au final, le plus effrayant risque d'être... sa facture d'électricité.

