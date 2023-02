Des idées pour valoriser les co-produits de la bière

Les drêches sont des résidus du brassage des céréales, traditionnellement utilisées pour nourrir le bétail. Elles sont principalement issues des brasseries et des distilleries fabriquant des alcools et le bioéthanol. Elles sont principalement produites à partir de l’orge, du blé ou du maïs.

A Bruxelles, une société a eu l’idée de récupérer les drêches et de les transformer en délicieux crackers aromatisés. Le tout 100% bio car les drêches proviennent de la brasserie de la Senne, estampillée 100% bio, tout comme le sont les herbes et épices utilisées. Et petit cocorico : la société ne fait appel qu’à des producteurs locaux ou belges, à l’exception de quelques épices ou aromates, telles la tomate séchée.

Cette société s’appelle MAD LAB, c’est une petite PME belge qui emploie 5 personnes et qui s’est installée en 2019, à Laeken. On y produit plusieurs tonnes de crackers par mois, mais aussi des biscuits et bientôt des cracottes (conditionnées en sachets de 110 grs, mais aussi en vrac pour l’HoReCa notamment).

Ces produits sont disponibles dans les magasins bio, les épiceries fines, mais également dans quelques grandes surfaces sur Bruxelles. La société a commencé aussi à exporter vers les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, la France et même le Royaume-Uni.

Tout n’est pas à base de drêches dans la gamme, car le procédé est techniquement un peu lourd. Bonne nouvelle : un nouvel acteur sur Bruxelles va commencer à commercialiser de la farine de drêche. Ce sera donc plus facile d’utilisation pour le transformateur final.