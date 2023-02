Des idées pour transformer un balcon en jardin

Le palmier chanvre, Trachycarpus fortunei, est l’espèce la plus rustique chez nous parmi la large gamme de ces plantes qui ont le pouvoir de nous emmener sous d’autres latitudes quand on les accueille au sortir de la maison. Le mieux est d’acheter un jeune trachycarpus de deux ou trois ans. Cette plante fera preuve d’une belle vigueur par rapport à une plante plus âgée et beaucoup plus onéreuse.

Pour des palmiers, il faut un substrat drainant. Nous pouvons mélanger du sable au terreau du pot. Nous pouvons aussi utiliser de la lave concassée en fins gravillons, disponible en sacs dans les jardineries. Encore peu connue, la lave concassée assure un bon drainage. Elle accumule aussi la chaleur qu’elle garde au sein des pots.