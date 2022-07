Des idées pour l’été ? Voici 5 activités à découvrir à Bruxelles et en Wallonie

40 Ans et 26 albums plus tard, les incontournables Ernest et Célestine posent leurs valises pour quelques mois à l’Espace Wallonie de Bruxelles dans une exposition intitulée " Ernest & Célestine... et nous ". On ne présente plus l’ours généreux et son amie la petite souris malicieuse. Ces deux héros de la littérature jeunesse ont fait le tour du monde. Et ils sont belges ! Ils sont nés sous la pointe du crayon de Monique Martin alias Gabrielle Vincent, artiste peintre bruxelloise devenue une illustratrice à la renommée mondiale. Décédée en 2000, elle laisse derrière elle une œuvre à la fois poétique et engagée en faveur d’un monde plus durable que la Fondation Monique Martin, en partenariat avec Wallonie Bruxelles International, avait envie de mettre en avant. Une exposition pour les enfants de 1980 devenus acteurs du monde d’aujourd’hui et pour leurs enfants porteurs du monde de demain. Elle s’accompagne de visites guidées, balades contées, animations, lectures et projections.

Gratuit. Jusqu’au 12 novembre.