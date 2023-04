Des idées de stage de dernière minute pour les vacances de printemps

Le saviez-vous ? Les mutuelles interviennent dans les frais de stage, plaines de jeux, clubs de sport et camps de mouvements de jeunesse de vos enfants !

Afin d’obtenir ce coup de pouce financier, il faudra cependant introduire une demande de remboursement.

La Mutualité Chrétienne

Remboursement de 4 €/jour et jusqu'à € par an pour les enfants de 2 ans et demi jusqu’à la veille de leurs 18 ans. Valable pour les camps, les plaines et stages pendants les congés scolaires belges. Toutes les infos et le formulaire ici ! Solidaris

Remboursement de 5€ par jour avec un maximum de 15 journées par année civile.

Toutes les infos et le formulaire ici !

Partenamut

Remboursement jusqu’à 125 €/an par enfant jusqu’à 18 ans, à raison de maximum 12,50 €/jour. Valable pour les stages linguistiques ou sportifs, camps de vacances ou scouts, voyages scolaires et plaines de jeux.

Toutes les infos et le formulaire ici !

Mutualité Libérale

Remboursement de 5€/jour et jusqu’à 20 jours par année calendrier pour les enfants entre 2 et 18 ans. Valable pour les plaines de jeux et vacances sportives qui ont lieu pendant les vacances scolaires.

Toutes les infos et le formulaire ici !

Mutualité Neutre

Remboursement de 6,00 € par jour avec un plafond de 20 jours par année civile et par bénéficiaire pour les enfants âgés entre 3 et 18 ans. Valable pour les activités qui ont lieu durant les vacances scolaires comme voyages scolaires, stages, camps de mouvements de jeunesse et plaines de jeux.

Toutes les infos et le formulaire ici !