Des idées de sorties avec votre Pass digital VisitWallonia ?

Pour les plus gourmands, rendez-vous à Dalhem pour déguster les créations de Didier Smeets. Vous pourrez visiter la chocolaterie et évidemment goûter les pâtisseries, chocolats ou encore glaces préparées sur place.

Amateurs de logements écoresponsables, vous apprécierez une halte à l'Eco-gîte Natur'ailes, près de Tournai. Le site est aménagé autour d'un vieux Moulin. Ici c'est la nature, les marais, des ruches, des grenouilles.. tout pour être dépaysé ! Il ne vous restera plus qu'à adopter le conseil de la maison "Carpe Diem".

Enfin, pour les plus connectés, une appli mobile permet de télécharger plus de 100 chasses au trésor réparties sur notre territoire. Elle s'appelle "Totemus". Partez à la recherche du Totem final et épatez vos amis !